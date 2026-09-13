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ABD ve İngiltere'de süperzekâ ve ileri düzey yapay genel zekâ (AGI) çalışmalarının durdurulmasını veya yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarıları sunulmaya başlandı.

ABD'de Senatör Bernie Sanders, insan zekâsını aşan yapay zekâ yazılımlarının geliştirilmesini engelleyecek ve güvenlik standartları netleşene kadar araştırmalara geçici ara verilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladığını duyurdu. İngiltere Avam Kamarası'nda ise İşçi Partisi milletvekili Alex Sobel benzer bir adımla, devlet yetkilerini etkisiz kılabilecek potansiyel sistemlerin kısıtlanması ve sıkı denetime tabi tutulması için hazırladığı tasarıyı parlamentoya sundu. Girişimlerin temel amacı, küresel düzeyde nükleer silah anlaşmalarına benzer uluslararası bir mutabakat oluşturarak riski dünya genelinde sınırlandırmak.

KONTROLÜ KAYBETME RİSKİ "ÇERNOBİL ÖLÇEĞİNDE" FELAKET GETİREBİLİR

Bilim insanları da siyasi adımları destekleyen sert uyarılarda bulunuyor. Berkeley Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Stuart Russell, denetimsiz ilerlemenin altyapı, iletişim ve finans sistemlerinde sabotajlara yol açarak "Çernobil ölçeğinde" bir felaket doğurabileceğine dikkat çekti. Russell, otonomlaşan sistemler üzerindeki insan kontrolünün geri döndürülemez şekilde kaybolabileceği uyarısında bulundu.

Hazırlanan yasaların mevcut siyasi dengeler nedeniyle kısa vadede yürürlüğe girmesi zor görünse de yapay zekâ teknolojilerinin sınırlandırılmasına dair tartışmaların uluslararası siyasette kalıcı bir başlık haline geldiği vurgulanıyor.