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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Haftanın ilk maçında Başakşehir, sahasında lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Ligde sezonun ilk derbisi de 4. haftada futbolseverlerin karşısına çıkacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadı’nda kozlarını paylaşacak. 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbinin başlangıç saati 20.00 olarak belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 4. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)