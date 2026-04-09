Açılış mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Hesap.com Antalyaspor’u konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00’de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasının programı şu şekilde:
Yarın:
20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor (Tüpraş)
11 Nisan Cumartesi:
14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)
12 Nisan Pazar:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)
17.00 Göztepe-Kasımpaşa (ISONEM Park Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
13 Nisan Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)