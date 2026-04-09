Ocak ayında emeklilerin en düşük maaşı 20 bin TL tutarına sabitlenmişti. Ancak 20 bin TL’lik zam, 30 bin TL açlık sınırı karşısında ayakta kalamıyor. Maaşlardan umduğunu bulamayan emekli, gözünü bankalardaki promosyonlara çevirdi.
Emekli maaş promosyonu için rekor sürprizi: Uzman isimden flaş açıklamalar
Bankalar arasındaki emekli maaş yarışı kızıştı, rakamlar rekor seviyeye ulaştı. Faruk Erdem, emekli, dul ve yetimler için nakit promosyonlar 50 bin TL’yi bulduğunu belirtirken, faizsiz kredi destekleriyle toplam faydanın 100 bin TL’ye çıktığının altını çizdi.Derleyen: Süleyman Çay
Sabah yazarı Faruk Erdem'in güncel verilerle kaleme aldığı analizine göre, bankalar arasındaki "emekli maaş savaşı" yeni bir boyuta taşındı. Özellikle 2023 yılında emekli olan 2 milyon EYT'li için kritik döneme girilirken, nakit promosyon ve faizsiz kredi paketleriyle toplam fayda 100 bin TL seviyesine ulaştı.
İşte emekliler, dul ve yetimler için hazırlanan nisan ayı promosyon rehberinin detaylarını Erdem Şu şekilde aktardı:
Promosyon Tutarlarında Yeni Rekor: 100 Bin TL
Kampanyalarda sadece nakit ödeme değil, faizsiz kredi imkanları da ön plana çıkıyor:
Bir banka 50 bin TL nakit promosyonun yanında, 50 bin TL de faizsiz kredi tanımlayarak toplam faydayı 100 bin TL'ye çıkardı.
Bazı bankalar 27 bin TL nakit ödemeye ek olarak 15 bin TL ürün kullanım bonusu sunarken, bazıları ise nakit ödemenin yanına 10 bin TL’ye varan kredi kartı puanı ekliyor.
Faruk Erdem’in uyarısına göre; sadece rakama değil, kampanya şartlarına bakılmalı. Bazı bankalar yüksek rakamları kredi kartı harcaması, fatura talimatı veya ek ürün kullanım şartına bağlayabiliyor. Bu şartlar, 3 yıl dolmadan bankadan ayrılmayı zorlaştırabilir.
Erdem'in diğer uyarıları ise şu şekilde;
Hem kendi emekli maaşını hem de eşinden dolayı dul/yetim maaşını alanlar, iki ayrı promosyon alabilir. Ancak bunun için iki maaşın farklı bankalarda olması gerekir. Aynı bankadan alınması durumunda, maaşların toplamı üzerinden tek bir promosyon ödenir.
Eski bankaya kalan sürenin farkı ödendikten sonra maaş taşıma işlemi e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilir. Yeni bankayla sözleşme imzalandığı anda promosyon hesaba geçer.
Emekli maaşı bağlananların yanı sıra, dul ve yetim maaşı alan herkes banka seçerek bu ödemeyi alabilir. Üstelik bankaların taban fiyat uygulamasının altında ödeme yapması yasak ancak üst sınırda bir kısıtlama bulunmuyor.
3 yıllık süresi dolmayan emekliler "cayma hakkını" kullanabilir. Mevcut promosyon tutarı 36’ya bölünür ve kalan aylar için hesaplanan tutar bankaya iade edilir.
Emekli, ardından güncel ve yüksek olan yeni promosyon paketine geçiş yapabilir.