Yeniçağ Gazetesi
09 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 12°
İl olmaya aday ilçeleri duyanlar inanamadı: Şimdiden plakaları basılmaya hazır

Türkiye’nin idari haritası yeniden mi çiziliyor? MHP’den gelen "Ereğli il olsun" teklifiyle fitil ateşlendi! TBMM gündemine taşınan yeni kanun teklifi ve kulislerde konuşulan "100 İl" projesinde hangi ilçeler listede?

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Türkiye’de yıllardır dönem dönem sönümlenen ancak her seçim ve yasal düzenleme sürecinde yeniden alevlenen "yeni il ve ilçe" tartışmaları, TBMM’ye sunulan yeni bir kanun teklifiyle tekrar Türkiye’nin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Nüfus patlaması yaşayan, ekonomik hacmiyle birçok ili geride bırakan ve coğrafi olarak il merkezlerine uzak kalan dev ilçeler, artık "il" statüsü alarak kendi kaderlerini tayin etmek istiyor.

Bu hareketliliğin son somut adımı İç Anadolu’dan geldi. MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Konya’nın dev ilçesi Ereğli merkezli yeni bir il kurulması için kolları sıvadı. TBMM Başkanlığına sunulan teklif; Ereğli’nin yanı sıra Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerinin de bu yeni idari yapıya bağlanmasını öngörüyor. Eğer teklif yasalaşırsa, Türkiye’nin idari haritası resmen güncellenmiş olacak.

Siyasi kulislerde konuşulan ve "100 İl, 1000 İlçe" projesi olarak adlandırılan vizyon çerçevesinde, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için sadece nüfus yeterli değil. İşte masadaki o kritik kriterler:

Nüfus Eşiği: İlçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması.

​Mesafe: İl merkezine en az 30-40 kilometre uzaklıkta bulunması.

​Ekonomik Güç: Sanayi, tarım veya turizmde bölgesel bir merkez olması.

​Altyapı ve Ulaşım: Şehirleşme oranı ve ulaşım ağlarının gelişmişliği.

Bölge Bölge İl Adayı Olan "Dev" İlçeler

​Türkiye genelinde sosyo-ekonomik verileriyle "il" olmaya en yakın noktalar mercek altına alındı. İşte o kapsamlı liste:

Marmara Bölgesi

Sanayi ve nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bu bölgede; Lüleburgaz, Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Bandırma, Mustafakemalpaşa ve İnegöl listede öne çıkan isimler. Ayrıca Zonguldak'ın Ereğli ilçesi de bu kategoride değerlendiriliyor.

Ege Bölgesi

Geniş bir aday listesine sahip olan Ege'de; Edremit, Bergama, Soma, Aliağa, Akhisar, Salihli, Torbalı, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir, Söke, Kuşadası, Milas, Bodrum ve Fethiye il statüsüne geçmesi beklenen ilçeler arasında yer alıyor. Ayrıca Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi de bölgenin güçlü adaylarından biri.

Akdeniz Bölgesi

Turizm ve tarımın merkezi konumundaki Akdeniz’de; Serik, Manavgat, Alanya, Erdemli, Silifke, Kozan, Kadirli, Ceyhan, Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Arsuz ve Reyhanlı il olma kapasitesine sahip bölgeler olarak görülüyor.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu'da stratejik konumu ve gelişmişlik düzeyleriyle Ankara’nın Polatlı ilçesi ile son dönemde kanun teklifine konu olan Konya’nın Ereğli ilçesi listede yer buluyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Nüfus artış hızı ve ekonomik potansiyeliyle dikkat çeken; Elbistan, Kahta, Siverek, Viranşehir, Suruç, Ergani, Akçakale, Nizip, Bismil, Midyat, Nusaybin, Cizre ve Silopi bu bölgenin adayları arasında.

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu’da sınır ticareti ve yerel merkez olma özellikleriyle Yüksekova, Erciş, Patnos ve Doğubayazıt ilçeleri il beklentisi içinde olan yerleşim yerleri.

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz’in sahil şeridi ve tarımsal havzalarında yer alan; Fatsa, Ünye, Erbaa, Bafra ve Çarşamba ilçeleri il olma kriterlerini karşılayan potansiyel adaylar olarak listeleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
