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Süper Lig ekibi Kocaelispor, hazırlık karşılaşmasında Mısır temsilcisi Zed FC ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken maç öncesinde tribünlerin gündeminde bir süredir takımda bulunmayan Habib Keita vardı.

KEITA'NIN TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

24 yaşındaki futbolcunun Kocaelispor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdikten sonra kayıplara karıştığı ifade edilmişti.

Keita'nın aşık olduğu kişinin yanına gitmek amacıyla Kocaeli'den ayrıldığı da öne sürülürken oyuncunun durumu taraftarların tepkisini topladı.

'MÜGE ANLI, KEITA'YI BURAYA GETİR'

Habib Keita'nın bir süredir takımda bulunmamasına göndermede bulunan taraftarlar, kayıp kişilerin bulunmasıyla özdeşleşen televizyon programı sunucusu Müge Anlı'ya esprili bir şekilde seslendi.

Yeşil-siyahlı tribünler hep bir ağızdan, "Müge Anlı, Keita'yı buraya getir" tezahüratını yaptı.