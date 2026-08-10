Süper Lig ekibi Kocaelispor, hazırlık karşılaşmasında Mısır temsilcisi Zed FC ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken maç öncesinde tribünlerin gündeminde bir süredir takımda bulunmayan Habib Keita vardı.

Süper Lig ekibinde kaybolan futbolcu için Müge Anlı'yı göreve davet ettiler - Resim : 1

KEITA'NIN TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

24 yaşındaki futbolcunun Kocaelispor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdikten sonra kayıplara karıştığı ifade edilmişti.

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Keita'nın aşık olduğu kişinin yanına gitmek amacıyla Kocaeli'den ayrıldığı da öne sürülürken oyuncunun durumu taraftarların tepkisini topladı.

Süper Lig ekibinde kaybolan futbolcu için Müge Anlı'yı göreve davet ettiler - Resim : 3

'MÜGE ANLI, KEITA'YI BURAYA GETİR'

Habib Keita'nın bir süredir takımda bulunmamasına göndermede bulunan taraftarlar, kayıp kişilerin bulunmasıyla özdeşleşen televizyon programı sunucusu Müge Anlı'ya esprili bir şekilde seslendi.

Yeşil-siyahlı tribünler hep bir ağızdan, "Müge Anlı, Keita'yı buraya getir" tezahüratını yaptı.