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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Habib Ali Keita krizi yaşanıyor. Yeni sezon hazırlıkları sürerken Malili orta saha oyuncusunun izinsiz şekilde takımdan ayrılması kulüpte gündem oldu.

BAŞKAN DURUL'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Habib Ali Keita'nın takımdan habersiz ayrılmasına tepki göstererek yaşanan süreci değerlendirdi.

Durul, "Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Buna akıl tutulması diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"BİR KIZA AŞIK OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Recep Durul, oyuncunun ayrılığıyla ilgili kamuoyunda konuşulan iddiaya da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Ayrıca Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Kocaelispor yönetiminin oyuncu hakkında hukuki süreç başlatacağını belirten Durul, Keita'ya kısa bir süre daha tanıdıklarını söyledi.

Başkan Durul, 3-4 kulüpten transfer teklifi olduğu yönünde bilgiler aldıklarını ancak şu ana kadar kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını ifade etti.