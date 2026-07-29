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Kaynak: AA

Gaziantep FK, yeni sezon kadro planlaması kapsamında dört futbolcunun transferini resmi olarak açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Jamaikalı santrfor Trivante Stewart, İsrail ekibi Maccabi Haifa'dan satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.

KERİM ÇALHANOĞLU İLE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Kırmızı-siyahlılar, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni 23 yaşındaki sol bek Kerim Çalhanoğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ROMANYA MİLLİ TAKIMI OYUNCUSUYLA 1 YILLIK ANLAŞMA

Gaziantep temsilcisi, Romanya Milli Takımı formasını giyen Florin Stefan ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Öte yandan Sabahattin Destici de 2+1 yıllık sözleşmeye imza atarak kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferleri arasına katıldı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK, günü antrenmanla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift idmanla devam edecek.