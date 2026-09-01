Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Özerk Bölgesi'nde yer alan ve Lop Nur nükleer test sahası yakınlarında hızla büyüyen tesis, ABD'nin Nevada'daki gizemli "51. Bölge"sine rakip olarak görülüyor.

İnsansız hava araçları ve uydu fotoğraflarına yansıyan veriler, Çin'in Sincan bölgesindeki kurak çöl arazisine kurduğu askerî hava üssünün devasa boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Yaklaşık 5 kilometrelik pistiyle halihazırda dünyanın en uzun pistlerinden birine ev sahipliği yapan üs; genişletilen apron alanları, yeni taksi yolları, beton santrali ve inşa edilen dev boyutlu hangarlarıyla Çin Hava Kuvvetleri'nin en kritik test merkezine dönüşüyor.

YENİ NESİL SAVAŞ UÇAKLARI VE GİZEMLİ PROJELER TEST EDİLİYOR

Askerî uzmanlar ve analistler, geçmişte uzay çalışmaları ve sınırlı uçuşlar için kullanılan tesisin 2023 yılından itibaren kapsamlı bir dönüşüme girdiğini belirtiyor. Askerî haber sitesi The War Zone (TWZ) verilerine göre, üste halihazırda J-36 ve J-XDS gibi yeni nesil gelişmiş uçak modelleri test edildi.

Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren jeo-istihbarat araştırmacısı Damien Symon, üssün güney kısmında inşa edilen yeni hangarların sıra dışı büyüklüklerine dikkat çekti. Yapıların sadece mevcut filodaki taktik ve stratejik uçaklar için değil, henüz tanıtılmayan geniş kanat açıklığına sahip platformlar için de tasarlandığı belirtiliyor. Bu durum, Çin'in gizlilikle yürüttüğü ve radar görünürlüğü düşük hayalet bombardıman uçağı projesi "H-20" ile devasa insansız hava araçlarının bu tesiste test edilebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

STRATEJİK BÖLGEDE YÜKSEK KAPASİTELİ ASKERÎ ÜS

Pekin'in 1964 yılında ilk nükleer silahını test ettiği tarihi Lop Nur sahasına yakınlığıyla dikkat çeken tesis, genişleyen altyapısıyla daha yüksek sorti oranlarına ve uzun süreli test faaliyetlerine imkan tanıyacak. Yakıt depolama alanları ve yeni konaklama tesisleriyle desteklenen dev kompleksin, Çin'in ileri havacılık ve uzay teknolojilerinde en anahtar rolü üstlenecek karar merkezi haline geldiği ifade ediliyor.