Anneler Günü vesilesiyle yayımlanan bir reklamın, “annelik” kavramını hayvan sahipliği üzerinden hikâyeleştirmesi üzerinden koparılan fırtına, Türkiye’de gündemin nasıl şekillendirildiğini yeniden görmemizi sağladı. Esasen kimsenin yaşamına doğrudan zarar vermeyen, bireysel tercih ve duygusal bağ alanına giren bir anlatının bu denli büyütülmesi; yalnızca bir değer tartışması değildir. Bu tür başlıkların ülkenin gerçek sorunlarının önüne geçirilmesine artık tesadüf diyemeyiz.

Konunun kendisine dair ideolojik bir tartışma yürütmek mümkün; ancak burada asıl dikkat çekilmesi gereken husus, bu tartışmanın neden bu kadar büyütüldüğüdür. Çünkü gerçek gündem çok daha ağır, çok daha somut ve doğrudan hayatın içinde olduğundan olabilir mi?

Üstelik bir kişinin hayvanına duyduğu sevgi, bu sevgiyi nasıl tanımladığı veya hangi kavramlarla ifade ettiği, kamusal düzen açısından bir tehdit oluşturmaz. Hukuk, bireylerin birbirine zarar verdiği, kamu düzeninin ihlal edildiği anda müdahaleye başlar. Sevgi biçimlerinin veya duygusal tanımlamaların kriminalize edilmesi ise hukuk devleti ilkesinin sınırlarını zorlayan bir yaklaşımı beraberinde getirir.

Ekonomi

Dün açıklanan enflasyon verileri, bu gerçeği açıkça ortaya koymuştur. Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 32,37, aylık yüzde 4,18 artmıştır. Yani, asgari ücret, yılın ilk dört ayında yaklaşık 4 bin TL erimiştir.

Sabit gelirli kesimlerin hızla yoksullaştığı bir tabloda, bu durumun “piyasa koşulları” ile açıklanması yeterli değildir. Zira hukuk devleti, ekonomik düzenin sonuçlarına karşı da sorumluluk taşır. Devletin düzenleyici ve dengeleyici rolü, tam da bu tür dönemlerde belirleyici olur.

Bunlar konuşması gerekirken; bir markanın dikkat çekmek için yaptığı bir reklam üzerinden toplumu kutuplaştırıcı bir tartışma yaratılarak ilginin başka yerlere kaydırılması dikkat çekmektedir.

Suni gündem

Bugünlerde suni gündemler yaratmak zor değil. Bir kavramın tartışmaya açılması, onun ahlaki veya kültürel bir kriz gibi sunulması ve ardından bu tartışmanın geniş kitlelere yayılması, oldukça sık karşılaştığımız durumlar.

Öte yandan kamu otoritelerinin bazı konulara hızlı ve sert tepkiler verirken, ekonomik sorunlara dair daha sınırlı ve teknik açıklamalarla yetinmesi de dikkat çekici. Bu durum, devletin önceliklerinin ne olduğu sorusunu gündeme getiriyor.

Sonuç olarak, mesele yalnızca bir reklamın nasıl yorumlandığı değil. Mesele, hangi konular büyütülürken hangilerinin geri plana itildiği ve bu tercihin kimler tarafından yapıldığı.

Gerçek gündem, bireylerin günlük hayatını doğrudan etkileyen ekonomik koşullardır. Bu koşulların üzerinin tartışmalarla örtülmesi mümkündür; ancak hiçbir suni gündem yoksullaşmanın etkilerini ortadan kaldırmayacaktır.