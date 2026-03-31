Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Ankara Zirai Karantina Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından, süne ve kımıl zararlılarıyla mücadele kapsamında düzenlenen yıllık eğitim toplantısı Aksaray’da gerçekleştirildi. Toplantıya Aksaray, Niğde ve Nevşehir’den teknik personeller katıldı.

BÖLGESEL MÜCADELE İÇİN ORTAK EĞİTİM

Tarım alanlarında ciddi verim kayıplarına yol açan süne ve kımıl zararlılarıyla mücadele kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu çerçevede, Ankara Zirai Karantina Müdürlüğü konu sorumlusu teknik ekip tarafından düzenlenen yıllık eğitim toplantısı, Aksaray Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri personelinin yanı sıra Niğde ve Nevşehir’den gelen teknik ekipler de katılım sağladı.

TEKNİK BİLGİLENDİRME YAPILDI

Eğitim programında, süne ve kımıl zararlılarının biyolojisi, yayılım alanları ve mücadele yöntemleri detaylı şekilde ele alındı. Uzman ekipler tarafından sahada uygulanacak teknikler hakkında katılımcılara kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Zararlı popülasyonunun kontrol altına alınması için erken müdahalenin önemine dikkat çekilirken, koordineli çalışmanın gerekliliği vurgulandı.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Toplantıda, farklı illerden gelen teknik personeller arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlandı. Bölgesel mücadelede ortak hareket edilmesinin, zararlıların yayılımını azaltmada kritik rol oynadığı ifade edildi.

Tarım sektöründe sürdürülebilir üretimin sağlanması adına bu tür eğitimlerin düzenli olarak yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Gerçekleştirilen eğitim toplantısının ardından, sahada yürütülecek mücadele çalışmalarının daha etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesi bekleniyor. Yetkililer, zararlılarla mücadele sürecinin sezon boyunca yakından takip edileceğini belirtiyor.