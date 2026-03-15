Sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'ın 13 Mart Cuma günü saat 00.25 sıralarında Ortabayır Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasının yankıları devam ediyor.

Kağıthane Asayiş Büro ekiplerinin yaptıkları çalışmalara göre, Eraslan’ın evine olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un (28) geldiği ortaya çıktı. Kurtuluş ifadesinde evine gittiği Eraslan’ın, kendisine şakayla karışık tokat attığını bunun üzerine 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek duruma tepki göstererek evden ayrıldığını söyledi. Ayşegül Eraslan ve Sunay Kurtuluş’un eve girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

2 GÜN ÖNCE MISIR’DAN DÖNMÜŞ

Ayşegül Eraslan’ın 11 Mart Çarşamba günü Mısır tatilinden döndüğünü ve valiziyle yaşadığı binaya girdiğini belirledi. Olay günü yaşananlarla ilgili Eraslan’ın yaşadığı binanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un Eraslan’ın evine girdiğini tespit etti. İçeride kısa bir süre kalan Kurtuluş’un daha sonra daireden çıkarak binadan ayrıldığı belirlendi.

KURTULUŞ’A ŞAKAYLA KARIŞIK TOKAT ATMIŞ

Sunay Kurtuluş ifadesinde, Eraslan ile yaklaşık 3 hafta önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını 2 kez evine gittiğini, 1 kez de dışarıda yürüyüş yaptıklarını söyledi. Kurtuluş'un ifadesinin devamında Eraslan ile yurtdışından döndükten sonra telefonla iletişime geçtiklerini, kendisiyle görüşmek istediğini söylemesi üzerine evine gittiğini, burada çay içtiklerini, şakalaştıkları sırada ise Eraslan’ın kendisine tokat attığını, kendisinin ise 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek tepki gösterdiğini aktardı.

Kurtuluş'un bu olayın ardından Eraslan odaya gittiği sırada ayağa kalkıp hazırlandığını, Eraslan’ın kendisine şapka hediye ettiğini ardından da evden ayrıldığını belirtti.

Kurtuluş’un ifadesinin ardından emniyetten ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Eraslan’ın ölümünden önce kardeşini aradığı ve yakın bir arkadaşına veda mesajı attığı öğrenildi. Diğer yandan Eraslan’ın arkadaşı olan reklamcı Hasan Tufan S. (37) ifadesinde arkadaşının sanal medya ünlüsü olduğunu, hesabından intihar paylaşımı yaptığını, Eraslan’ın herhangi bir borcunun ve sağlık sorununun olmadığını, genç kadının 1 yıl önce ve 1 ay önce 2 kez bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu anlattı.

Ayrıca evde bulunan ve Eraslan’a ait olduğu düşünülen 3 cep telefonuna incelemek üzere el konuldu.

BİLEĞİNİ KESİP KENDİSİNİ KUŞAKLA ASMIŞ

Hayatına son verdiği değerlendirilen Ayşegül Eraslan'ın bileğindeki kesinin derin olmadığı, damarlarına zarar gelmediği bu sırada mektubu yazdığı düşünüldü. Ayşegül Eraslan’ın notu yazdıktan sonra dubleks evinin ortasındaki merdivene kendisini kuşakla asarak hayatına son verdiği değerlendiriliyor.