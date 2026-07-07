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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da başlayan NATO Zirvesi öncesinde ülkenin farklı illerinde düzenlenen gözaltı operasyonları tartışılmaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya, Bursa ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda siyasi parti ve gençlik örgütü üyelerinin yanı sıra avukatlar, gazeteciler, akademisyenler, yazarlar ve sendikacılar dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltılara ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci Şule Aydın, OnlarTV yayınında, operasyonlara ve zirve hazırlıklarına tepki gösterdi.

"Deniz gibiler cezaevindeyken, yüzlerce binlerce insan ne için yattığını bile bilmeden cezaevindeyken, biz de Ankara'da atların saçlarını tarıyoruz" diyen Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Garibanlara diyoruz ki: 'Siz bir ara görünmeyin, bizim Trump gelecek.' Trump dolaşacak diye atların saçı taralı, garibanlar görünmeyecek.

Bir de ABD için ne yapıyoruz? Kuruluşunu kutlamak istiyoruz, köprüleri boyuyoruz.

Kim için? Çocukların üzerine bir dakika bile düşünmeden bomba yağdırabilen ABD için.

Yolları açıyoruz ama bunu protesto etmek isteyen insanların kaburgaları kırılıncaya kadar onlara saldırabiliyoruz."