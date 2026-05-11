Bursa’nın Orhangazi ilçesi sınırlarında yer alan İznik Gölü’nde balıkçılık yapan Narlıcalı balıkçılar, rutin avlanma sırasında beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Gümüş balığı yakalamak için atılan ağlara, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ahşap bir nesne takıldı. Büyük bir çabayla kıyıya çıkarılan parçanın, sanatsal işlemeleriyle dikkat çeken tarihi bir gemi dümeni olduğu anlaşıldı.

Göl sularının son yıllarda çekilmesiyle bölgede sık sık tarihi kalıntılara rastlandığını belirten balıkçılar, şaşkınlıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Yıllardır bu gölde avlanıyoruz, daha önce farklı kalıntılara şahit olduk ancak bu kadar büyüğünü ve işlenmiş olanını ilk kez görüyoruz. Üzerinde titizlikle çalışılmış, özel işlemeli bir parça. Şu an gölde bu boyutta bir gemi bulunmuyor; ancak geçmişte bu büyüklükte gemilerin kullanıldığını biliyorduk. Muhtemelen o dönemin büyük gemilerinden birine ait."

Yapılan ilk incelemeler sonucunda, tamamen ahşaptan imal edilen ve estetik detaylarıyla döneminin işçiliğini yansıtan dümenin yaklaşık 4 asırlık bir geçmişe sahip olduğu değerlendiriliyor.

Son dönemde bazilika kalıntıları ve çeşitli arkeolojik buluntularla dünya çapında dikkat çeken İznik Gölü, bu son keşifle birlikte geçmişteki ticari ve askeri deniz trafiğine dair önemli bir kanıtı daha literatüre kazandırmış oldu. Tarihi parçanın koruma altına alınması ve detaylı incelenmesi bekleniyor.