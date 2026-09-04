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Kaynak: İHA

Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser başkanlığındaki toplantıya, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda okulların fiziki ihtiyaçları, eğitim ortamlarının güvenli hale getirilmesi ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, okul müdürlerinin görüş ve talepleri dinlendi.

Yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz başlaması ve öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda eğitim alabilmeleri amacıyla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.