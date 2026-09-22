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Kaynak: AA

Yerel sivil toplum kuruluşu Dar Hamar Acil Durum Komitesi tarafınca yapılan açıklamada, HDK'nin Kuzey Kurdufan'daki Umm Badr kentinde bulunan altın pazarına saldırı gerçekleştirdiği ifade etti.

Saldırıda aralarında bir kuyumcunun da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Komite, HDK'nin Umm Badr altın pazarı ile Umm Badr el-Hilla bölgesi arasında askeri araçları için üs kurduğunu açıkladı.

Komite, daha önce yaptığı açıklamada da HDK'nin Umm Badr'daki altın pazarını ve buradaki iş yerlerini yağmaladığını ifade etmişti.

HDK'den iddialara ilişkin henüz açıklama gerçekleştirmedi.

Sudan ordusu son günlerde Kuzey ve Batı Kurdufan'da HDK'nin kontrolündeki bazı bölgelerde ilerledi.

Ordu, 19 Eylül'de Kuzey Kurdufan'ın Sodari kentinin kuzeydoğusundaki stratejik El-Cemame bölgesinde kontrolü sağladığını, bir gün önce de eyalette 11 bölgeyi ele geçirdiğini açıklamıştı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalar yaşanıyor.