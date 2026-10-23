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Kaynak: AA

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yayımlanan yazılı raporda, son haftalarda gerçekleştirilen hava bombardımanlarının büyük bölümünün silahlı insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiğine dikkat çekildi. Özellikle pazar yerleri, sivil yerleşim alanları ve yerinden edilmiş insanların sığındığı kampların hedef olduğu belirtilirken, bu saldırılarda yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR VE SAVAŞ HUKUKU İHLAL EDİLİYOR

Açıklamada, hava taarruzlarının ülkede hali hazırda derinleşen küresel çaptaki insani felaketi daha da ağırlaştırdığı vurgulandı. Uluslararası insancıl hukuk kuralları gereğince askeri operasyonları yöneten ve icra eden tarafların, siviller ile askeri hedefler arasındaki ayrımı gözetmekle mükellef olduğu hatırlatılarak, orantısız ve rastgele düzenlenen saldırıların kesin bir dille yasaklandığı yinelendi.

ICRC, savaş yaralılarının tedavisi için Sudan genelindeki sağlık merkezlerine tıbbi ekipman ve uzman cerrahi ekipler sağlamayı sürdürüyor. Kurumun verilerine göre, desteklenen hastanelerde sadece 2026'nın ilk yarısında çatışmalar nedeniyle yaralanan 2 bin 700'den fazla hasta kayıtlara geçti. Bu doğrultuda tüm taraflara, meskûn mahallarde İHA kullanımının doğuracağı insani yıkımları dikkate alma çağrısı yapıldı.

ICRC Sudan Delegasyon Başkanı Lorenzo Caraffi, konuya ilişkin değerlendirmesinde teknolojinin bir mazeret olamayacağını belirtti. Caraffi, İHA kullanımının savaş kurallarını değiştirmediğini ve gelişmiş teknolojilerin, kullanıcıları uluslararası hukuk sorumluluklarından muaf tutmayacağını altını çizerek vurguladı.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALARIN ARKA PLANI

Ülkede 18 eyaletin 5'ini kapsayan Darfur bölgesinin büyük bölümü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) denetiminde bulunurken, Batı ve Kuzey Darfur'un belirli noktalarında ordu birliklerinin kontrolü sürüyor. Başkent Hartum da dahil olmak üzere diğer 13 eyaletin çoğunda ise Sudan ordusu hakimiyetini koruyor.

Ordu ile HDK arasında askeri unsurların tek çatı altında birleştirilmesine yönelik anlaşmazlıklar sebebiyle Nisan 2023'te patlak veren iç savaşta bugüne kadar on binlerce insan hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.