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Kaynak: AA

Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale sınırlarında yer alan Ayvacık Barajı'nda tespit edilen kitlesel balık ölümlerine ilişkin adli ve idari tahkikat başlattı.

Bölgenin hem içme hem de genel kullanım suyunu sağlayan havzada, çıkış kaynağı henüz saptanamayan vakalar nedeniyle çok sayıda balık telef oldu.

Gelen bildirimler üzerine vakit kaybetmeden alana sevk edilen Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı uzmanlar, detaylı tarama yaparak baraj suyundan ve ölen canlılardan tahlil edilmek üzere örnekler topladı.

Yapılan saha gözlemlerinde ölümlerin belirli bir bölgeyle sınırlı kalmadığı, gölet genelinde birden çok alana yayıldığı kayıtlara geçti.

Kıyı şeridine vuran binlerce ölü balığın belirgin biçimde büyük boyutlarda olması dikkat çekti.