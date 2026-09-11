Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Kars’ta yürütülen çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında Elazığ Keban Su Ürünleri İşletmesi’nde yetiştirilen 500 bin yavru sazan, Kars’ın Selim ilçesinde bulunan Bayburt Baraj Gölü’ne getirildi.

Özel balık taşıma aracıyla göl kıyısına ulaştırılan yavru sazanlar, yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri için oksijen takviyesi yapılan şeffaf poşetler içerisinde kontrollü bir şekilde gölün sularıyla buluşturuldu.

Projenin Bayburt Baraj Gölü’ndeki balık varlığının güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Göle bırakılan 500 bin yavru sazanın, ilerleyen dönemde balık popülasyonunun artırılmasına katkı sunması ve bölgedeki su ürünleri potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasının yalnızca mevcut balık varlığını artırmaya yönelik olmadığını, aynı zamanda su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Aydın, Kars’ın tarım ve hayvancılığın yanı sıra su kaynakları bakımından da önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, "Kars tarım ve hayvancılık açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. Bunun yanında yine ilimizin doğal su kaynakları açısından da önemli bir potansiyele sahibiz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın bize vermiş olduğu desteklerle ilimizdeki tarım ve hayvancılık yönündeki potansiyeli geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürürken, aynı zamanda ilimizdeki doğal su kaynaklarımızın su ürünleri potansiyelini geliştirmek amacıyla da çeşitli faaliyetler yürütüyoruz" dedi.

Aydın, "Bugün burada Bakanlığımızın Elezığ’da Keban Su Ürünleri Üretme İstasyonu’ndan temin etmiş olduğumuz aynalı, pullu sazan cinsi balıkları bugün ilimiz Bayburt Barajı Gölü’ne 500 bin adet salmak süratiyle buradaki su ürünleri popülasyonunu geliştirmek ve su ürünleri potansiyelini daha sürdürülebilir hale getirmek için bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Su kaynaklarına biz zaman zaman balıklandırma faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu amaçla da 6 milyonun üzerinde bir yavru balığı bu su kaynaklarımıza salmak süratiyle sürdürülebilir bir balıkçılığın ilimizde devamını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kars’ta balıklandırma çalışmaları yalnızca Bayburt Baraj Gölü ile sınırlı değil kentte, Arpaçay ve Çıldır Gölü başta olmak üzere çeşitli su kaynaklarında balıklandırma çalışması yapılıyor.

Ayrıca Kars genelinde sürdürülen balıklandırma faaliyetleriyle su ürünleri kaynaklarının korunması, balık popülasyonlarının desteklenmesi ve gelecek yıllarda su ürünlerinden daha etkin şekilde yararlanılması hedefleniyor.