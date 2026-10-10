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Kaynak: İHA

Olay Osmaniye’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su giderinden geçmeye çalışan yavru kedi, baş kısmından sıkışarak mahsur kaldı. Ev sakinleri kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çekiç ve tornavida yardımıyla kedinin sıkıştığı bölümü dikkatlice genişletti. Titiz çalışma sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarılan yavru kedinin yapılan kontrolünde herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi.

Sağlıklı olduğu anlaşılan yavru kedi, doğal yaşam alanına geri bırakıldı.