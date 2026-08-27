Aydın'ın Karacasu ilçesinde su depolama havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki Halil Nasır isimli bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karacasu Alemler Mahallesi'nde dün, iddiaya göre oyun oynarken evlerinin yakınındaki su depolama havuzuna düşen 2 yaşındaki Halil Nasır, dedesi tarafından sudan çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan bebeğin duran kalbi, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yeniden çalıştırıldı.
Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Halil Nasır kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.