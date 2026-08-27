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Kaynak: İHA

Stüdyo bahçesinde bir konuyu görüşmek için eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği S.K. (27) isimli şahısla buluşan B.İ. (29) bir süre sonra Sami K. ile eski meseleler yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, darp edildiğini iddia eden kadın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederek genç kadını koruma altına aldı. Kadın ve erkekle görüşen polis memurları kadının şikayetçi olması üzerine S.K.’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili polisin başlattığı inceleme sürüyor.