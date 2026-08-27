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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe 1-1'in rövanşında Fransız ekibi Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek 18 yıllık Devler Ligi hasretine son verdi.

LYON TARAFTARLARI GUENDOUZI'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-lacivertliler büyük sevinç yaşarken Matteo Guendouzi'ye Lyon taraftarları tepki gösterdi.

BİR TARAFTAR SAHAYA ATLADI

Bir Lyon taraftarı sahaya atlayarak Fransız yıldızın üzerine doğru koştu. Araya güvenlik görevlilerinin girmesiyle Lyon taraftarı yakalandı.

LYONLU FUTBOLCULAR SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Daha sonrasında da Lyonlu futbolcular Guendouzi'ye saldırmaya çalıştı. Yaşanan gerilim kısa sürede yatıştırılırken Guendouzi çıkış tüneline doğru gittiği esnada bir taraftar Fransız oyuncuya uçan tekme atmaya çalıştı.

Araya giren koruma görevlisi tekmeyi engeller tansiyon yeniden yükseldi ve soyunma odası girişinde arbaede yaşandı.