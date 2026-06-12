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Kaynak: AA

Bu hafta sinema salonlarında aksiyon, korku, komedi, dram ve animasyon türlerinde toplam sekiz yeni film gösterime girdi. Haftanın öne çıkan yapımlarından biri olan "İfşa Günü", Spielberg'in sıkça işlediği dünya dışı yaşam temasını yeniden beyazperdeye taşıyor.

Bilim kurgu türündeki film, "İnsanlık olarak evrende yalnız olmadığımız kesin şekilde kanıtlansaydı buna nasıl tepki verirdik?" sorusunu merkeze alarak izleyiciyi düşündürücü bir yolculuğa çıkarıyor.

"KIYMA: HAİN EŞER KENDİ DÜŞER"

Abdurrahman Akarsu ve Kadri Beran Taşkın'ın yönettiği yerli komedi filmi, yıllar süren hapis hayatının ardından babası Mehmet'in işlettiği otele dönen Mesut'un hikâyesine odaklanıyor.

Mesut, oteli dört yıldızlı bir işletmeye dönüştürmeye çalışırken, servet peşindeki Gamze'ye duyduğu aşk tüm dengeleri altüst ediyor. Bir tarafta sahnelenmeye hazırlanan Hamlet oyunu, diğer tarafta büyüyen aile içi çatışmalar, kıskançlıklar ve ihanetler filmin mizahi atmosferini şekillendiriyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda Ali Sürmeli, İrfan Ballı, Onur Akbay, Serdar Saim Avcılar ve Melis Özçimen yer alıyor.

"AMANSIZ"

Aksiyon ve suç türlerini bir araya getiren "Amansız" (The Furious), kaybolan kızını bulmak için kuzey Myanmar'a gizlice giren eski bir özel kuvvetler mensubunun mücadelesini anlatıyor.

Kenji Tanigaki'nin yönettiği filmde Xie Miao, Joe Taslim ve Brian Le rol alıyor. Hikâye, insan kaçakçılığı ve organ ticareti yapan suç örgütlerine karşı savaş açan eski asker ile bir gazetecinin zorlu mücadelesini konu ediniyor.

"MAVİ BALIKÇIL"

Kanada ve Macaristan ortak yapımı olan yarı otobiyografik dram filmi "Mavi Balıkçıl", yönetmen Sophy Romvari'nin çocukluk anılarından izler taşıyor.

91 dakikalık yapım, 1990'lı yılların sonunda Vancouver Adası'na taşınan göçmen bir ailenin yaşadıklarını, ailenin en küçük kızının bakış açısından aktarıyor.

"GİZEMLİ AĞAÇ"

Ben Gregor'un yönettiği fantastik macera filmi "Gizemli Ağaç" (The Magic Faraway Tree), Andrew Garfield, Claire Foy ve Judi Dench'i aynı projede buluşturuyor.

Şehir yaşamını geride bırakarak kırsala taşınan bir ailenin çocukları, yakınlardaki ormanda farklı dünyalara açılan kapılar barındıran büyülü bir ağaç keşfediyor. Teknoloji bağımlısı üç kardeş için bu keşif sıra dışı bir maceranın başlangıcı oluyor.

"Tulpa: Ruhun Laneti"

Haftanın yerli korku yapımı "Tulpa: Ruhun Laneti", yönetmen Güneş Güneş'in imzasını taşıyor. Senaryo ise Güneş Güneş ve Murat Ünaloğlu tarafından kaleme alındı.

Film, çocuğunu kaybetmenin derin acısıyla mücadele eden bir annenin yaşadığı psikolojik çöküşü ve bunun zamanla tüm ailesini etkileyen karanlık bir lanete dönüşmesini anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Özge Günaydın, Özgür Özberk ve Buse Sevindik bulunuyor.

Haftanın Animasyon Filmleri

Animasyon severlerin ilgisini çekebilecek yapımlardan "Külkedisi: Üç Dilek" (Three Wishes for Cinderella), ünlü Prens Merliflor'un hayranı olan Külkedisi'nin eğlenceli maceralarını konu alıyor.

Mohsen Enayati'nin yönettiği "Düşler Ülkesi" ise yaklaşan büyük bir tehlikeyi önlemek için mücadele eden küçük Arda'nın fantastik yolculuğunu ekranlara taşıyor.