Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İlk kez 1979 yılında yayımlanan The Long Walk (Uzun Yürüyüş), uzun yıllar boyunca beyaz perdeye taşınması zor eserler arasında gösteriliyordu. Yönetmen koltuğunda Francis Lawrence'ın oturduğu uyarlama ise hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden yoğun ilgi görerek bu önyargıyı kırdı.

Film, vizyona çıkmadan önce uzun ve zorlu bir geliştirme sürecinden geçti. Daha önce George Romero ve Frank Darabont gibi önemli yönetmenlerin de projeyle ilgilendiği, ancak çeşitli nedenlerle uyarlamanın hayata geçirilemediği biliniyordu.

STEPHEN KİNG'İN TEK TALEBİ SERT ATMOSFERİN KORUNMASIYDI

Uyarlama sürecinde projeye destek veren Stephen King, yönetmen Francis Lawrence ile senarist J.T. Mollner'dan romanın karanlık ve acımasız atmosferinden taviz verilmemesini istedi.

King, daha önce yaptığı açıklamalarda modern filmlerde şiddetin çoğu zaman gerçekçi yansıtılmadığını dile getirerek, hikâyenin etkisini koruyabilmesi için bu unsurun yumuşatılmaması gerektiğini vurgulamıştı. Senarist J.T. Mollner da romanın sert tonunu beyaz perdeye taşıyabilmiş olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

ÖLÜMCÜL YARIŞTA YALNIZCA BİR KİŞİ HAYATTA KALABİLİYOR

Cooper Hoffman, David Jonsson ve Mark Hamill'in başrollerini paylaştığı film, televizyonlardan canlı yayınlanan ölümcül bir yürüyüş yarışmasını merkezine alıyor. Yarışmacılar yürümeyi bıraktıkları anda yaşamlarını yitirirken, mücadeleden yalnızca tek bir kişi sağ çıkabiliyor.

GİŞEDE DE BEKLENTİLERİ AŞTI

Yaklaşık 20 milyon dolarlık bütçeyle çekilen yapım, sinema salonlarında 63 milyon dolar hasılat elde ederek ticari açıdan da başarılı bir performans sergiledi. Dijital platformdaki hızlı yükselişiyle birlikte filmin başarısı bir kez daha tescillenmiş oldu.