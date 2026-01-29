Starbucks, kahve sektörünün devlerinden biri olarak, üst düzey yönetim ücretleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şirketin yeni CEO'su Brian Niccol'un 2025 yılı ücret paketi, Patronlar Dünyası'nın haberine göre toplam 31 milyon doları buluyor.

Bu paket, ikramiye ve hisse ödüllerini kapsarken, Niccol'un geçtiğimiz yılki kazancı ise rekor seviyedeydi.

ÖZEL JET KARARI

Şirket, son dönemde CEO'nun güvenliğini ön plana alarak önemli adımlar attı. Alınan karara göre, Niccol'un kişisel seyahatleri dahil tüm yolculuklarında Starbucks'ın özel jetini kullanması sağlanacak.

Bu uygulama, üst düzey yönetici korumasını artırma stratejisinin bir parçası olarak duyuruldu.

Starbucks'ın resmi bildirisinde yer alan bilgilere göre, Niccol'un 2025 yılı ücret paketi 5 milyon dolarlık bir ikramiyeyi ve yaklaşık 20 milyon dolarlık hisse ödüllerini içeriyor. Hisse ödüllerinin bir bölümü, şirketin performansına bağlı olarak ödenecek.

Bu yapı, yönetici motivasyonunu performans odaklı tutmayı amaçlıyor.

GEÇMİŞ YILIN REKOR KAZANCI

Niccol'un 2024 mali yılındaki toplam ödemesi ise 96 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu miktarın 90 milyon dolardan fazlası hisse ödüllerinden oluşuyordu.

Şirketin bildirisinde vurgulandığı üzere, bu yüksek ücretler kahve zincirinin büyüme hedefleri doğrultusunda belirleniyor.