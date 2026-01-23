JPMorgan Chase’in uzun süredir CEO’luğunu yürüten Jamie Dimon’un 2025 yılı toplam maaş paketi, yüzde 10,3’lük artışla 43 milyon dolara ulaştı.

Banka, geçtiğimiz hafta açıkladığı 2025 dördüncü çeyrek sonuçlarında beklentileri aşan güçlü bir performansa imza atmış ve yılı rekor seviyede kapatmıştı. Bu başarı, yönetim kurulunun Dimon’un ücretini artırma kararında belirleyici oldu.

41,5 MİLYON DOLARLIK TEŞVİK

Dimon’un 2025 maaş paketi; 1,5 milyon dolarlık temel ücret ve 41,5 milyon dolarlık performans temelli teşvik ödemelerinden oluşuyor.

Yönetim kurulu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “2025 yıllık maaş paketi, Dimon’un şirketin güçlü performansı, piyasa lideri iş kolları ve sağlam bilançosundaki liderliğini yansıtmaktadır.”

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE ARTIŞ TRENDİ SÜRÜYOR

Jamie Dimon’un maaşındaki yükseliş son yıllarda dikkat çekici bir ivme kazandı. 2024’te 39 milyon dolar, 2023’te 36 milyon dolar, 2021 ve 2022 yıllarında ise 34,5 milyon dolar ücret almıştı.

69 yaşındaki yönetici, 2005 yılından bu yana JPMorgan Chase’in başında bulunuyor ve bankanın en uzun süre görev yapan CEO’su konumunda.

Bu ücret artışı, ABD’nin en büyük bankasının 2025’teki başarılı finansal sonuçlarının doğrudan bir yansıması olarak değerlendiriliyor.