Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi olan Kervan Eminoğlu, cinayeti azmettirme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Eminoğlu’nun savcılıktaki ifadesine Günaydın ulaştı.
Kervan’ın savcılıktaki ifadesi kan dondurdu: “Annesinden intikam alacaktı”
Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada adı geçen Kervan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Eminoğlu, pencere fotoğrafına ilişkin, “Tuğyan nerede olduğumu merak ediyordu” dedi. Ayrıca ifadesinde Tuğyan’ın annesiyle para ve altın yüzünden sık sık tartıştığını ileri sürdü.Derleyen: Hande Karacan
Eminoğlu, 2021 yılında Türkiye’ye geldiğini, ilk olarak İstanbul’a yerleştiğini ve kuyumculuk yaparken dolandırıldığını anlattı. 2023’te Yalova’ya taşındığını belirten Eminoğlu, Tuğyan ile Nisan 2024’te WhatsApp üzerinden tanıştıklarını söyledi.
Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını ifade eden Eminoğlu, Tuğyan ve annesi Sultan’ı da bu maddeleri kullanırken görmediğini belirtti. Tuğyan’ın annesinin yanına gittiğinde sürekli tartışmalar yaşandığını söyleyen Eminoğlu, “Bu tartışmaların temelinde hep para vardı. Güllü, kızından çocuğu için her ay dört çeyrek altın talep ediyordu” dedi.
Tuğyan’ın bir dönem arkadaşlarının yanında kaldığını, annesinin kendisini eve almadığını ve bu nedenle büyük bir öfke duyduğunu dile getiren Eminoğlu, “Annesinin altınlarını çalacağını bile söylüyordu. 17 Mayıs’ta İstanbul’a gittiğimde peşimden geldi. Kendisine annesine dönmesini söyledim, bana ‘Annem gebersin’ diye mesaj attı” ifadelerini kullandı.
ANNESİNE KARŞI İNTİKAM DUYGUSU TAŞIYOR
Tuğyan’ın annesine karşı intikam duygusu taşıdığını iddia eden Eminoğlu, “Annesini darp ettireceğini, kemiklerini kırdıracağını söylüyordu. Sürekli barışıp ayrılıyorduk. Bana ve aileme yönelik tehditlerde bulundu. Hatta arabama yasaklı madde koyacağını bile söyledi” diye konuştu.
FOTOĞRAF GÖNDERMESİNİN AMACI: NEREDE OLDUĞUMU ÖĞRENMEK
Tuğyan’ın banka kartını kullandığını, aracını verdiğini ve tüm masraflarını karşıladığını anlatan Eminoğlu, Güllü’nün evinin penceresinin fotoğrafıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “O gün İstanbul’daydım. Dışarı çıktığıma dair fotoğraf attım. O da nasıl fotoğraf göndermem gerektiğini göstermek için odasının fotoğrafını yolladı. Amacı nerede olduğumu öğrenmekti.”
Eminoğlu, Tuğyan’ın çantasından yaklaşık 100 bin lira ile pırlanta yüzüğünü çaldığını da öne sürdü. Olay sonrası kendisinden mesajları silmesini istediklerini, ayrıca ses analizi bahanesiyle 5 bin dolar talep edildiğini belirten Eminoğlu, “Kaçabileceğini düşündüğüm için parayı vermedim. Ardından tehdit edildim” dedi.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eminoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşanmış Kervan Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Eminoğlu’ndan kan ve kıl örnekleri alınacağı öğrenilmişti.