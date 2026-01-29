İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e ekranlarında katıldığı programda küresel piyasalardaki son durumu ve Türkiye ekonomisine yansımalarını masaya yatırdı. Altın ve gümüş fiyatlarındaki rekor yükselişleri değerlendiren Eğilmez, piyasalardaki geleneksel "güvenli liman" algısının kökten değiştiğine dikkat çekti.

​"TRUMP VARSA RİSK VAR, ALTIN YÜKSELİR"

Küresel risk iştahındaki değişimde Donald Trump faktörünün belirleyici olduğunu vurgulayan Eğilmez, altın yatırımcısını yakından ilgilendiren öngörüsünü paylaştı. Eğilmez, "Tahminimce Trump görevde kaldığı sürece risk yaratmaya devam edecek. Bu durum insanların altına yönelimini besliyor. Arada kâr satışları veya düzeltmeler olsa bile, Trump sahnede olduğu müddetçe altının yönü yukarı doğru kalmaya devam edecektir," ifadelerini kullandı.

​DOLARIN TAHTI SALLANIYOR MU?

Eskiden kriz anlarında ilk durağın dolar olduğunu hatırlatan Mahfi Eğilmez, bu dengenin artık gümüş ve altına kaydığını belirtti. Doların güvenli liman olma özelliğinin zayıfladığını ifade eden ünlü ekonomist, piyasalardaki yeni denklemi şu sözlerle özetledi:

​"Eskiden dünyada bir sarsıntı olduğunda herkes dolara koşardı. Şimdi Trump etkisiyle bu talep altın ve gümüşe yönelmiş durumda. Özellikle son iki ayda bu iki kıymetli madende inanılmaz bir değer kazancı gözlemliyoruz."