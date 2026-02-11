Müzik listelerinde manipülasyon olduğunu öne süren Demet Akalın, Spotify 2025 birincisi Blok3 ile tartışma yaşamıştı.

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan haberine göre Murat Boz ise “Onları gömmek değil, el üstünde tutmak lazım” diyerek genç rapçilere destek çıkmıştı.

Bu sözlerin ardından Demet Akalın, Instagram’da Murat Boz’u takipten çıkardı.

Önceki akşam Altın Lider Ödülleri Töreni’nde görülen Murat Boz, sorulara şu şekilde yanıt verdi:

"DEMET BİR ŞEY DİYORSA DOĞRUDUR“

Demom beni takipten çıkmış. Şaşırdım, anlamadım da yani. Belki temizlik yapıyordur. Bana Spotify’la ilgili bir soru soruldu, ben de cevap verdim. Demet’le ilgisi yoktu. Ben Demet’i severim. Sonradan öğrendim, kavgalar varmış. Konudan haberim yok.”Murat Boz, Altın Lider Ödülleri gecesini düzenleyen Seda Mızraklı ile...

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz, Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden biri olan şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncudur.7 Mart 1980 tarihinde Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde doğdu.

Şu an 45 yaşında olan sanatçı, çocukluğunu memleketinde geçirdikten sonra müzik eğitimi için İstanbul'a yerleşti. İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde piyano ve keman eğitimi aldı, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü'nü burslu kazandı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam etti.

Müzik kariyerine 2000'li yılların başında Tarkan gibi ünlü isimlere vokalistlik yaparak başladı. Solo kariyerine ise 2006 yılında Nil Karaibrahimgil'in yazıp bestelediği "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bu şarkı büyük başarı yakaladı ve ardından Maximum, Şans, Aşklarım Büyük Benden, Janti gibi hit albümler yayınladı.

Pek çok sevilen şarkısı ("Gümbür Gümbür", "Uçurum", "Özledim", "Aşkı Bulamam Ben" vb.) ile Türk popunun vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Sahne performansları, enerjik şovları ve yakışıklılığıyla özellikle genç hayran kitlesinin sevgilisi oldu.

Ayrıca oyunculuk kariyerinde Hadi İnşallah (2014), Kardeşim Benim (2016), Dönerse Senindir (2016) ve Öldür Beni Sevgilim (2019) gibi filmlerde başrol oynadı.

Uzun yıllar O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yaparak televizyon ekranlarında da geniş kitlelere ulaştı.

