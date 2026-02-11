Menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılmaları için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.

SAVUNMASINI YAPTI

Ayşe Barım:

“2025 yılının başından bu yana hayatımda hiç içinde olmadığım bir sürecin içerisindeyim. Ben hiçbir şekilde suç işlemedim; oyuncuları Gezi Parkı’na yönlendirmedim. Hayatım boyunca hiçbir zaman politik bir duruş sergilemedim.

Sağlık durumumu göz önünde bulundurarak tahliyeme karar verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Şu anda kalp pili ile yaşamıma devam ediyorum. Hakkımdaki mütalaa hazırlanmış. Tüm tanık beyanları lehimeyken ve ortada hiçbir somut delil yokken bu mütalaanın verilmiş olmasını kabul etmiyorum. Ben suçsuzum; bunu bir kez daha ifade ediyorum. Ben her zaman ülkeme bağlı bir vatandaş oldum, yalnızca çalıştım. Sizden, sağlık sorunlarımla ilgilenebileceğim bir yaşam hakkı talep ediyorum. Saygılarımla.”

Menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiası ile yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında savunmalar tamamlandı. Heyet duruşmaya 2 saat ara verdi ve kararın saat 14.00’de açıklanması bekleniyor. Ayşe Barım ise soruları yanıtsız bıraktı.

Menajer Ayşe Barım’a 12 yıl 6 ay ceza hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Taksim’deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında daha önce ara karar açıklanmıştı. Mahkeme, Barım’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermiş, Barım 1 Ekim’de sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Ekim’de tahliye kararına itiraz etti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itirazı reddetmesi üzerine dosya, bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Dosyayı inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından hastaneye kaldırılan Ayşe Barım hakkında, 22 Ekim’de Adli Tıp Kurumu tarafından mahkemeye sunulmak üzere rapor hazırlandı. Raporda, tedavisinin hastane şartlarında sürdürülmesi gerektiği, cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı belirtildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi ise Başsavcılığın itirazını reddetti. Öte yandan savcılık, celse arasında esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Barım’ın ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

MÜTALAADAN

Savcılık esasa ilişkin mütalaasında, Ayşe Barım’ın ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, Gezi davasının firari sanıklarından Mehmet Ali Alabora ile Barım arasında, Gezi eylemleri kapsamında bir bildirinin yayımlanıp yayımlanmaması konusunda iki tape kaydı bulunduğu belirtildi. Tape içeriklerinde Barım’ın bildirinin yayımlanmaması yönünde irade ortaya koyduğunun ileri sürüldüğü aktarıldı. Barım’ın irade gösteren, danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca Barım’ın süreci destekleyerek yayılmasına katkı sağladığı, şirketine bağlı sanatçılar aracılığıyla eylem çağrıları yaparak şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırladığı ve bağlı oyuncuları etkin şekilde sahaya yönlendirdiği iddia edildi.