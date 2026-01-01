Yeniçağ Gazetesi
01 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de büyük final: İlk kez jüri oldu, şampiyonluğu kaptı

Yılbaşı denince akla gelen O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel, bu yıl da büyük ilgi gördü. Gupse Özay, Giray Altınok, Murat Boz ve Hadise’nin jüri koltuğunda yer aldığı özel bölümde, şampiyonluk için kıyasıya rekabet yaşandı. Peki 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu kim oldu.

Program boyunca izleyicilerin en çok merak ettiği konu ise “2026 O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu kim oldu?” sorusuydu. Merak edilen yanıt, gecenin sonunda Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğlence dozu yüksek anlara sahne olan programda, sürpriz düetler, renkli performanslar ve eğlenceli sohbetler ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşattı.

Ünlü isimlerin sahne şovları kadar, jüri üyelerinin kendi takımlarını güçlendirmek için verdikleri çekişmeli mücadele de dikkat çekti.

Gecenin finalinde yapılan oylama sonucunda, stüdyo izleyicisi ve halkın oylarıyla en yüksek beğeniyi toplayan jüri üyesi belli oldu.

ŞAMPİYON GUPSE ÖZAY OLDU

Büyük heyecanın ardından 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı Şampiyonu unvanını kazanan isim Gupse Özay oldu.

O Ses Türkiye’de ilk kez jüri koltuğuna oturan Gupse Özay, hem enerjisi hem de performanslarıyla geceye adını yazdırdı.

Program sonunda şampiyonluğunu ilan eden Özay’a ödülünü Acun Ilıcalı takdim etti.

Kaynak: Haber Merkezi
