Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek kimdir, nereli, daha önce nerelerde görev yaptı? İşte yeni Adalet Bakanı hakkında merak edilenler...

8 Ekim 2024'ten beri İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gürlek, Adalet Bakanlığına atandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 37. Ağır Ceza Mahkemesi ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevlerini yürüttüğü dönemde aldığı kararlarla Türkiye gündeminde yer aldı.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 8 Ekim 2024'ten beri İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyor. Daha önce 2 Haziran 2022'den 7 Ekim 2024'e kadar Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinde hakimlik görevlerinde bulunan Gürlek, 2021 yılında birinci sınıf hakimliğe terfi etti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 37. Ağır Ceza Mahkemesi ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevlerini yürüttüğü dönemde aldığı kararlarla Türkiye gündeminde yer aldı.

Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.