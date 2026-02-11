ÖTV’siz araç düzenlemesi ile eski arabasını değiştirmeği amaçlayanlar hükümetten gelecek karara gözlerini çevirmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan bir duyuru ise Hurda Araç Teşviki’nin çıkacağına dair bir umut oldu.
ÖTV’siz araç ve Hurda Araç Teşviki almak isteyenler aman dikkat: Yürürlükten kaldırıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile haczi kalkmış ancak yedieminlerde muhafaza altında bulunan mallar hakkındaki İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesi tamamen kaldırıldı. Tasfiye tebliğinin yürürlükten kaldırılması, yeni düzenlemenin gündeme geleceği aktarılıyor.Derleyen: Süleyman Çay
Haczi kalkmış ancak yedieminlerde muhafaza altında bulunan mallar hakkındaki İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine dayanan tebliğ tamamen kaldırıldı. Tebliğ hükümleri, 5/4/2023 tarihi itibarıyla muhafaza işleminin dayanağı olan haczi kalkmış olup da yedieminde bulunan malları kapsıyor.
Tebliğ ile haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirliyordu. Yedieminlerde 700 bin aracın uzun yıllardan beri beklediği ise bilinen bir gerçek. Bu araçlara neler yapılacağı ise merak ediliyor.
Ekonomik değeri olmayan tekrar trafiğe çıkması için yüz binlerce lira harcanması gereken araçların tasfiyesi ise yapılıyordu.
Yedieminde bekleyen araçların trafiğe kazandırılacağını uzmanlar belirtmiş, böyle bir durumda fiyatların düşeceğini kaydetmişti. Ancak otomobil fiyatlarında yükseliş meydana gelmişti.
NTV’de yer alan habere göre; ÖTV’siz araç alımı için Meclis'e sunulan hurda araç kanun teklifinin komisyonda görüşülüyor olması ve hurda araçlara ilişkin tasfiye tebliğinin yürürlükten kaldırılması heyecan yaratan unsur olduğu aktarıldı.
Haczi kalkmış ve yedieminde emanette bulunan mallara ilişkin bildirim, tasfiye ve satış sürecine ilişkin tebliğin yürürlükten kalkmasıyla birlikte yeni düzenlemenin gündeme geleceği aktarılıyor.