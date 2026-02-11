Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinin sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda geçici görevlendirme gerçekleştirildi.

VEKALETEN CAN TUNCAY GETİRİLDİ

Başsavcılık makamına, yeni atama gerçekleşene kadar Can Tuncay vekalet edeceği açıklandı.

Can Tuncay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili olarak görev yapıyordu. Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu olan Tuncay’ın, süreci geçici olarak yürüteceği aktarıldı.

15 TEMMUZ'DA İLK GÖZALTI TALİMATINI VEREN İKİ SAVCIDAN BİRİ

Tuncay; FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerine yönelik en kritik operasyonların mutfağında bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, ihanet girişimine karşı ilk gözaltı talimatını veren iki savcıdan biri olarak yargı tarihine geçmişti.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Başsavcılık görevine asaleten atanacak ismin ise önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi.