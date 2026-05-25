Dün spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 223 lira olarak belirlendi. Bir önceki güne kıyasla işlem hacminde de gerileme yaşandı. Toplam işlem hacmi 4 milyon 219 bin 635 lira olarak gerçekleşirken, bu rakam önceki gün 6 milyon 653 bin 185 lira seviyesindeydi.

Doğal gaz ticaret miktarı da düşüş gösterdi. Spot piyasada dün toplam 243 bin metreküp gaz ticareti yapıldı. Bu durum piyasada işlem yoğunluğunun azaldığına işaret etti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da netleşti. Buna göre, dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 84 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 361 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.

Öte yandan Türkiye’ye doğal gaz girişinde yüksek seviyeler korunmaya devam etti. Dün ülkeye toplam 94 milyon 902 bin 632 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 19 bin 513 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, fiyat ve işlem hacmindeki dalgalanmaların kısa vadede piyasa dinamiklerine bağlı olarak devam edebileceğini değerlendiriyor.