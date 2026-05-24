Enerji piyasalarında elektrik fiyatları yeni günde dikkat çeken seviyelere ulaştı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bir önceki güne kıyasla yüzde 21,2 artarak 102 milyon 256 bin 999 liraya yükseldi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00’de 1508 lira 70 kuruş olarak belirlenirken, en düşük fiyatın ise 07.00 ile 15.00 saatleri arasında sıfır lira olduğu görüldü.

Piyasada ortalama fiyatlara bakıldığında, aritmetik ortalama 200 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama ise 242 lira 35 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan spot piyasada bugün için kaydedilen verilere göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 1199 lira olurken, en düşük fiyat yine sıfır lira olarak kayıtlara geçti.