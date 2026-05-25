Galatasaray’da Icardi depremi: Okan Buruk’un raporu her şeyi değiştirdi

TFF’nin yabancı oyuncu kuralını 10+4 şeklinde açıklamasının ardından Galatasaray, Mauro Icardi transferinde maliyet hesabını yeniden yaptı.
Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğine dair belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılı ekiple kontratının sonuna yaklaşan Arjantinli yıldız hakkında teknik direktör Okan Buruk’un yönetime sunduğu değerlendirme ortaya çıktı.
Daha önce yıllık 10 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcu için yönetimin 4 milyon euroluk bütçe belirlediği, bu rakamın ise oyuncu tarafında karşılık bulmadığı öğrenildi.
Sabah gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, teklifini Icardi cephesine iletirken deneyimli futbolcudan gelecek nihai yanıtı beklemeye başladı.
Arjantinli golcünün Galatasaray’dan yıllık 7 milyon euro ücret ve 2 sezonluk sözleşme talep ettiği öne sürüldü.
Oyuncunun menajerinin de mevcut öneriyi düşük bulduğu belirtilirken, Okan Buruk’un 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili yönetime sunduğu görüş dikkat çekti.
Başarılı teknik adamın Icardi için yönetime kesin şekilde devam edilmesi yönünde görüş bildirmediği ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından başkan Dursun Özbek’in mevcut teklifte artış yapmayı düşünmediği kaydedildi.