Piyasada işlem hacmi ise bir önceki güne göre gerileyerek 6 milyon 653 bin 185 lira seviyesinde gerçekleşti. Önceki gün bu rakam 7 milyon 768 bin 800 lira olarak açıklanmıştı. Aynı gün gaz ticaret miktarı 385 bin metreküp oldu.

Dengeleme gazı fiyatlarına bakıldığında, alış fiyatı 18 bin 145 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 416 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.

Öte yandan Türkiye’ye dün toplam 101 milyon 604 bin 442 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 101 milyon 441 bin 80 metreküp olarak kayıtlara geçti.