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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sporting, orta saha hattına önemli bir takviye yaptı.

A Bola'nın haberine göre, Portekiz temsilcisi, Real Betis'te forma giyen 24 yaşındaki İspanyol orta saha Sergi Altimira ile resmi sözleşme imzaladı.

22 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Haberde yer alan bilgilere göre Sporting, bu transfer için Real Betis'e 18 milyon euro garanti bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro performans bonusu bulunuyor. Böylece transferin toplam bedeli 22 milyon euroya kadar çıkabilecek.

2031'E KADAR SÖZLEŞME

Sporting'in, Sergi Altimira ile 2031 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladığı ve oyuncunun kontratına 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi koyduğu belirtildi.

Geride kalan sezonda Real Betis formasıyla 40 resmi maçta görev alan Altimira, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.