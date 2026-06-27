Biz çöpe atıyoruz, Çin toplayıp servete çeviriyor: Kemikten bakın neler yapıyorlar

Dünyadaki pek çok hammadde üzerinde kurulan bu tekelin Çin'e küresel ekonomiyi yönlendirme ve fiyatları belirleme gücü verdiğini hatırlatan Barış Adıbelli, üretimin arkasındaki teknolojik üstünlüğe dikkat çekti. Dünyada nadir toprak elementlerinin veya bor gibi madenlerin birçok ülkede bulunmasına rağmen işlenemediğini belirten uzman, Çin'in ise bu atık ve elementleri ticari ürüne dönüştürecek rafine etme teknolojisine ve üretim süreçlerine sahip olduğunu vurguladı.