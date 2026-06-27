Çin'in tüm dünyadan büyükbaş hayvan kemikleri ve sanayi atıkları topladığı yönündeki iddialar küresel piyasalarda yeniden gündeme geldi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli, Çin'in Afrika ve Latin Amerika başta olmak üzere dünya genelinde yürüttüğü bu faaliyetleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi.
Biz çöpe atıyoruz, Çin toplayıp servete çeviriyor: Kemikten bakın neler yapıyorlar
Çin'in başta Afrika ve Latin Amerika olmak üzere dünya genelinden büyükbaş hayvan kemikleri ve atıkları toplayarak ilaç, porselen ve filtre sanayisinde stratejik hammaddeye dönüştürdüğü bildirildi. Uzmanlar, Çin'in bu faaliyetlerle küresel hammadde tekeli kurduğunu belirtiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Çin'in küresel bir hammadde tekeli kurduğunu vurgulayan Adıbelli, diğer ülkelerin çöpe attığı atıkların Pekin yönetimi için stratejik birer hammadde olduğunu ifade etti. Hayvan atıklarının ve özellikle büyükbaş hayvan kemiklerinin uzun zamandır toplandığını belirten Adıbelli, Türkiye'nin de Çin'e ciddi oranda tavuk ayağı ihraç ettiğini kaydetti.
Çin'in bu atıkları hem gıda sektöründe hem de farklı sanayi kollarında değerlendirdiğini ifade eden Adıbelli, sığır ve evcil hayvan kemiklerinin kullanım alanlarını şu şekilde sıraladı:
İlaç Sanayisi: Kemiklerin içindeki kolajen ayrıştırılarak ilaç üretiminde değerlendiriliyor.
Arıtma Sistemleri: Özel kimyasal süreçlerden geçirilen kemikler, su arıtma filtrelerinin yapımında kullanılıyor.
Lüks Porselen Üretimi: Sektörde "kemik porselen" (bone china) olarak bilinen en pahalı ve nitelikli porselen türlerinin üretiminde bu hammaddelerden yararlanılıyor.
Hayvancılık: Hayvan yemi ve çeşitli endüstriyel katkı maddelerinin üretiminde girdi olarak kullanılıyor.
Dünyadaki pek çok hammadde üzerinde kurulan bu tekelin Çin'e küresel ekonomiyi yönlendirme ve fiyatları belirleme gücü verdiğini hatırlatan Barış Adıbelli, üretimin arkasındaki teknolojik üstünlüğe dikkat çekti. Dünyada nadir toprak elementlerinin veya bor gibi madenlerin birçok ülkede bulunmasına rağmen işlenemediğini belirten uzman, Çin'in ise bu atık ve elementleri ticari ürüne dönüştürecek rafine etme teknolojisine ve üretim süreçlerine sahip olduğunu vurguladı.
Batı ülkelerinde iş gücü maliyetleri, sendikal haklar, sosyal devlet uygulamaları ve sigorta yüklerinin üretim maliyetlerini artırdığına değinen Adıbelli, Çin'in durdurulamaz yükselişinin altındaki nedenleri şu şekilde özetledi:
Düşük Maliyet ve Nüfus Gücü: 1,4 milyarlık nüfusa sahip ülkede, köylerde bile kurulmuş olan küçük ölçekli atölyeler sayesinde oyuncak ve tekstil gibi alt segment ürünlerde maliyetler asgari seviyede tutuluyor.
Batı'nın Bağımlılığı: Avrupa'nın elektronik ve üretim altyapısı büyük oranda Çin'e bağımlı durumda. Batı, yüksek üretim maliyetleri sebebiyle alt segment üretimi bırakarak yüksek teknoloji ve savunma sanayisine yönelmiş durumda.
Kesintisiz Planlama: Vietnam, Tayland, Bangladeş ve Hindistan gibi alternatif ülkeler Çin'in üretim ölçeğine ve verimliliğine ulaşamıyor. Çin, tek parti sistemi ve devletçi-merkezi ekonomik yapısı sayesinde uzun vadeli planlamalarını kesintisiz uygulayarak piyasalara güven veriyor. Adıbelli, “Bu durum Batılı yatırımcılar için eleştiri konusu olsa da, aynı zamanda bir güven unsuru olarak da görülüyor” ifadelerini kullandı.