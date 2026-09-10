UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting CP'ye konuk olan Galatasaray, Lucas Torreira'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların gündeminde hakem Espen Eskas'ın kararları vardı. Galatasaray cephesi özellikle iki pozisyona tepki gösterdi.

GALATASARAY İKİ KARARA TEPKİLİ

Karşılaşmanın 22. dakikasında Sportingli Sergi Altimira'nın Aleksey Batrakov'a yaptığı sert müdahalenin ardından Eskas sarı kart gösterdi. Pozisyon VAR tarafından potansiyel kırmızı kart gerekçesiyle kontrol edilirken hakem monitöre çağrılmadı ve karar değişmedi.

İkinci yarıda ise Luis Suarez'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Sporting lehine verilen penaltı, Galatasaray cephesinin tepkisini çeken bir diğer karar oldu. VAR hakemi Christian Dingert'in kontrolünün ardından penaltı kararı geçerli sayıldı.

OKAN BURUK HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç sonundaki açıklamaları şu şekilde:

"Maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları oyunu çok fazla değiştirdi”

GALATASARAY UEFA'YA BAŞVURACAK

Hakem kararlarının ardından sarı-kırmızılı yönetimin de harekete geçeceği öne sürüldü.

Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray, Sporting karşılaşmasındaki yönetimi nedeniyle Espen Eskas'ı UEFA'ya şikayet etme kararı aldı.

Sarı-kırmızılıların, Lizbon'daki karşılaşmada tartışma konusu olan hakem kararlarını UEFA'ya taşıması bekleniyor.