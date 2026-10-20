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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin A grubu imtiyazlı paylarını devralarak şirketin yönetim kontrolünü ele geçiren Tera Yatırım Holding’in, zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Holding ve ilişkili kuruluşların oy haklarının dondurulduğunu açıkladı.

SPK, Tera Yatırım Holding ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına yönelik duyuru, ilke ve kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kurul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 314 milyon 754 bin 719,80 lira nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarının tamamını devralarak şirketin yönetim kontrolünü elde eden Tera Yatırım Holding’in zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti. Bu nedenle Tera Yatırım Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ve Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu’nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) sahip olduğu oy haklarının 16 Eylül 2026 itibarıyla kendiliğinden donduğunu bildirdi.

SPK, daha önce tasfiye edilmesine karar verilen Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Tera Portföy Birinci Serbest Fon ve Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu’nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) donmuş oy haklarının çözülmesine karar verdi. Kurul ayrıca bu kararın Ticaret Bakanlığına ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesini kararlaştırdı.

Kurul, Tera Yatırım Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon’un sahip olduğu, oy hakları dondurulmuş payların, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü yerine getirilinceye kadar borsada alım satıma konu edilemeyecek paylar statüsüne alınması gerektiğini Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye bildirmeye hükmetti. Bu statünün, söz konusu payları borsa dışında satın alacak kişiler için de geçerli olacağı belirtildi. Ayrıca dondurulan oy haklarının genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmamasına karar verildi.

SPK, Kurulun aksi yöndeki kararları saklı kalmak kaydıyla, oy haklarının zorunlu pay alım teklifi işleminin tamamlanmasını takip eden ilk gün herhangi bir ek işleme gerek kalmadan kendiliğinden çözüleceğini kararlaştırdı. Kurul, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle Tera Yatırım Holding AŞ’nin Peker GYO paylarını devralmasının kamuoyuna açıklandığı tarihte şirket ortağı olan yatırımcıların, uğramış olabilecekleri zararların tazmini için Tera Yatırım Holding AŞ’ye karşı yargı yoluna başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerine de hükmetti.