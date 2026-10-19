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TERA Yatırım Teknoloji Holding'de kayyum atanmasının ardından yeni yönetim kadrosu netleşti. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle yönetim kurulunda görev alacak isimleri kamuoyuna açıkladı.

Şirketin akşam saatlerinde yayımladığı "Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. Kayyım Atanması Süreci" başlıklı açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete kayyum olarak atandığı hatırlatıldı.

YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

TMSF tarafından oluşturulan yeni yönetim kurulunun başkanlığına Enis Güçlü Şirin, başkan vekilliğine ise Cüneyt Ardağ getirildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Arif Kural, Mert Can Aktı, Batuhan Başoğlu, Aybike Kaynar Bardakcı ve Mine Terzi atandı.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA

TERA Yatırım Teknoloji Holding'in KAP üzerinden yayımladığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.10.2026 tarihli ve 2026/10332 D. iş sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) Şirketimize kayyım olarak atanmıştır.

Karar uyarınca Fon Kurulu tarafından Şirketimizin Yönetim Kurulu oluşturularak Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü ŞİRİN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Cüneyt ARDAĞ, Yönetim Kurulu üyeliklerine Melek İNCEKÖSE İMERT, Ercan DOĞAN, Arif KURAL, Mert Can AKTI, Batuhan BAŞOĞLU, Aybike KAYNAR BARDAKCI ve Mine TERZİ atanmıştır.

Şirketimizin yönetimi ve temsili Fon Kurulunca atanan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmekte olup gerekli çalışmalara büyük bir titizlikle ve ivedilikle başlanmıştır.

Süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız."