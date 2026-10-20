Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Mohamed Salah kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 16'ya yükselterek 4. sıraya çıkarken Beşiktaş, 15 puanla 5. sırada kaldı.

Karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Trabzonspor'un yıldız isimlerini överken Beşiktaş'ın oyununa ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

'İYİ OYNAYAN BEŞİKTAŞ, DAHA AKILLI OYNAYAN TRABZONSPOR'

Derbinin genelinde Beşiktaş'ın daha iyi bir oyun sergilediğini düşündüğünü belirten Nihat Kahveci, "Güzel bir futbol izledik 90 dakikada. Futbol neden herkes tarafından takip ediliyor? Vuruşların tahmin edilemeyeceği bir oyun son düdüğe kadar her şey olabilir. Maç başlıyor, sen 1-0’a kadar dedim. Saygı duyuyorum. Bana göre 95 dakikanın geneline baktığımda iyi oynayan takım Beşiktaş ama daha doğru, daha akıllı oynayan taraf, kendi takımının özelliklerini iyi bilip ona göre oynayıp golleri atan takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor’u tebrik ediyorum." sözleriyle maçı genel hatlarıyla değerlendirdi.

'SALAH'I BOŞ BIRAKTIĞIN AN GOLÜNÜ ATTI'

Trabzonspor'un yıldız futbolcularının performansına ayrı bir parantez açan Kahveci, Andre Onana'nın kurtarışlarına ve Mohamed Salah'ın bitiriciliğine dikkat çekti.

Ayrıca Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor'un geçiş oyunundaki başarısının altını çizen Nihat Kahveci şunları söyledi:

"Bir Onana vardı, maçın oyuncularından biri. Dünyanın süperstarlarından biri olan Salah vardı. Çok mu etkili oynadı? Hayır. Boş bıraktığın an golünü attı. Franculino’nun hareketliliği, Muçi’nin çok gözükmese de pozisyonlardaki etkisi, Aral’ın işin içinde olması. Topa az sahip olup, kıymetini bilen Trabzonspor. Geçiş oyununu bence şu an Süper Lig’de en iyi oynayan takımlardan biri Trabzonspor. Doğru oynadı, kazandı. Reis geldiğinden beri Galatasaray’dan gol yemedi. Karadeniz derbisi Samsunspor’dan gol yemedi. İçerde yine Beşiktaş’tan da gol yemedi."

'BEŞİKTAŞ KÖTÜ YENİLMEDİ'

Öte yandan Beşiktaş'ın mağlubiyete rağmen ortaya koyduğu performansı da değerlendiren Nihat Kahveci, "Beşiktaş’ta Nübel hariç, Murill’su Agbadou’su, Rıdvan’ı, Trossard’ı, Miretti’si, Olaitan’ı, Vlahovic’i, Cerny’si, oyuna giren İlhan’ı, Oh’u, hepsi şut attı. Ama top ağlarla buluşmadı. Beşiktaş, yenildi mi yenildi. Yenilmek var yenilmek var. Beşiktaş kötü yenilmedi. Beşiktaş en son 6 sene önce burada galip gelmişti. Sonra 4 beraberlik, 1 galibiyeti var. Beşiktaş’ın oyunuyla ilgili çok eleştirilebilecek bir konu yok." ifadelerini kullandı.