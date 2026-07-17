Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16 Temmuz 2026 tarihli haftalık bülteninde dört şirketin halka arz başvurusuna onay verdi.

Kurulun kararına göre Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ, Masfen Enerji AŞ, Metgün Enerji Yatırımları AŞ ile Kardemir Çelik Sanayi AŞ, paylarını halka arz edebilecek.

SPK'nın açıkladığı fiyatlara göre Albayrak Hazır Beton'un payları 38,60 TL, Masfen Enerji'nin 45,68 TL, Metgün Enerji Yatırımları'nın 20,00 TL ve Kardemir Çelik Sanayi'nin payları ise 35,00 TL sabit fiyatla satışa çıkarılacak.

Halka arz sürecinde şirketler sermaye artırımı yoluyla yeni pay ihraç ederken, mevcut ortaklar da belirli miktarda pay satışı gerçekleştirecek.

Buna göre Albayrak Hazır Beton'da 49 milyon TL nominal değerli sermaye artırımı ve 21 milyon TL nominal değerli ortak satışı yapılacak. Masfen Enerji'de 55 milyon TL sermaye artırımı ile 30 milyon TL ortak satışı, Metgün Enerji Yatırımları'nda 90 milyon 579 bin TL sermaye artırımı ve 45 milyon TL ortak satışı, Kardemir Çelik Sanayi'nde ise 110 milyon TL sermaye artırımı ile 18 milyon TL nominal değerli ortak satışı gerçekleştirilecek