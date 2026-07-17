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FIBA U20 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde mücadele eden U20 Erkek Milli Takımı, ev sahibi Slovenya'ya 90-72 mağlup olarak yarı final biletini alamadı.

MAÇ İKİNCİ YARIDA KOPTU

Karşılaşmanın ilk bölümünde oyunun içinde kalan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda Slovenya'nın yüksek temposuna ve hücumdaki etkili performansına karşılık veremedi. Farkın açılmasını engelleyemeyen milliler, parkeden 18 sayılık mağlubiyetle ayrıldı.

CENGİZ COŞKUN'UN PERFORMANSI YETMEDİ

Türkiye'de Cengiz Coşkun 18 sayı ve 3 asistle takımının en skorer ismi olurken, Salih Altuntaş da 13 sayı ve 6 ribaundluk performans sergiledi.

Ev sahibi Slovenya'da ise Urban Kroflic 26 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle galibiyetin mimarı oldu. Lovro Faganel 13 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparken, Mark Padjen de 12 sayıyla galibiyete katkı verdi.

SIRADAKİ RAKİP HIRVATİSTAN

Bu sonucun ardından U20 Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçlarında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.