FIBA U20 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde mücadele eden U20 Erkek Milli Takımı, ev sahibi Slovenya'ya 90-72 mağlup olarak yarı final biletini alamadı.
MAÇ İKİNCİ YARIDA KOPTU
Karşılaşmanın ilk bölümünde oyunun içinde kalan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda Slovenya'nın yüksek temposuna ve hücumdaki etkili performansına karşılık veremedi. Farkın açılmasını engelleyemeyen milliler, parkeden 18 sayılık mağlubiyetle ayrıldı.
CENGİZ COŞKUN'UN PERFORMANSI YETMEDİ
Türkiye'de Cengiz Coşkun 18 sayı ve 3 asistle takımının en skorer ismi olurken, Salih Altuntaş da 13 sayı ve 6 ribaundluk performans sergiledi.
Ev sahibi Slovenya'da ise Urban Kroflic 26 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle galibiyetin mimarı oldu. Lovro Faganel 13 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparken, Mark Padjen de 12 sayıyla galibiyete katkı verdi.
SIRADAKİ RAKİP HIRVATİSTAN
Bu sonucun ardından U20 Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçlarında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.