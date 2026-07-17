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Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi'nin yeni takımıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Brezilyalı gazeteci Luiz Carlos Largo'nun haberine göre, Meksika ekiplerinden Toluca, Arjantinli golcünün transferi için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe katetti.

GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA

Toluca ile Mauro Icardi arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanabileceği öne sürüldü.

GEÇEN SEZON 19 GOLE KATKI

Mauro Icardi, 2025-2026 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 karşılaşmaya çıktı.

Arjantinli santrfor, bu maçlarda 16 gol ve 3 asist üreterek toplam 19 gole doğrudan katkı sağladı.