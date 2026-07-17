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Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen mevlit programının ardından çok sayıda davetli rahatsızlandı. Kusma, bulantı ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan 30'dan fazla kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay, Yukarı Hereke Mahallesi'nde öğle saatlerinde gerçekleştirilen mevlit programının ardından yaşandı. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 100 kişinin katıldığı programda davetlilere tavuk, pilav ve ayran ikram edildi.

Yemekten bir süre sonra bazı davetlilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan 30'dan fazla kişi kendi imkanlarıyla veya sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle çevredeki çeşitli hastanelere başvurdu.

Hastanelerde tedavi ve gözlem altına alınan vatandaşlara gerekli müdahaleler yapılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, rahatsızlıkların ikram edilen yemekten kaynaklanıp kaynaklanmadığının alınan numuneler üzerinde yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.