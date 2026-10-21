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Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç yatırım kuruluşunun sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. HSBC Yatırım’a para cezası kesilirken Metas Gayrimenkul listeden çıkarıldı, Fiba Yatırım’ın 1 milyar liralık ihraç tavanı onaylandı.

SPK, yayımladığı son bültende sermaye piyasası kuruluşlarına yönelik kararlarını duyurdu.

Kurul, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

HSBC YATIRIM'A CEZA

SPK, yürüttüğü incelemeler sonucunda HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Cezanın, nakit ve kıymetlerde zamanaşımının belirlenmesine yönelik yeterli araştırma yapılmaması ve mesleki özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle uygulandığı bildirildi.

BİR ŞİRKET LİSTEDEN ÇIKARILDI

Kurul, Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin gayrimenkul değerleme alanında yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılmasına da karar verdi.

Öte yandan Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin tahvil ve finansman bonosu ihraçları için belirlenen 1 milyar liralık nominal ihraç tavanı SPK tarafından onaylandı. Söz konusu ihraçların tahsisli satış ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.